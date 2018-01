Solucions immediates

Lluny queda aquell partit obert que es va trobar el Barça B a Zorrilla en què va poder fer dos gols de seguida que li van assegurar els punts i defugir els dubtes que generava l’equip en la pretemporada. Una volta després, en el xoc que inaugura la segona del campionat, el conjunt blaugrana està intentant desxifrar com resoldre el trencaclosques que li posen els rivals cada setmana i que li han aturat l’alegria i la fluïdesa de la qual gaudia a principis de temporada i que el fan estar en descens. El Valladolid és el segon equip que més gols rep en la lliga però arriba al Miniestadi amb la lliçó apresa i no s’exposarà tant.

“A partir d’ara defensarem espais petits i atacarem espais grans”, va dir Luis César en la prèvia d’aquest partit. “Arriscarem menys. Ens ajuntarem més perquè els rivals se sentin incòmodes”, explicava el migcampista Anuar. Sembla clar, doncs, que el Valladolid deixarà de ser l’equip atrevit que s’ha proclamat com a màxim golejador del campionat però que no ha pogut ingressar en zones de promoció d’ascens a causa de les dianes que ha rebut. I amb equips defensius, el Barça té problemes. “A partir de l’inici de temporada, els rivals han vingut més a esperar-se i a donar-nos la possessió. I d’altra banda ens han endevinat on som més dèbils: en l’estratègia, en el joc directe i en el contraatac”, reconeix Gerard López, que, d’altra banda, veu el camí: “Nosaltres mantindrem l’aposta per la possessió però hem de reforçar les àrees, que és on som més dèbils ara mateix”, admet.

Sense Aleñá