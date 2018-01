En plena reconstrucció

El futbol és un món d’alts i baixos emocionals. Els equips solen ser muntanyes russes anímiques, i el Nàstic, que els últims anys ha viscut ascensos i descensos i s’ha vist a les portes de primera i a un gol de tornar a segona B, n’és un bon paradigma. Setmana a setmana, la visió de les coses canvia, i aquests dies toca optimisme. El got es veu mig ple a Tarragona, perquè l’equip grana va tancar la primera volta amb una victòria al camp d’un dels equips de la zona alta, el Rayo, i perquè en les últimes hores s’han ampliat fins a cinc els fitxatges d’hivern –en podria arribar algun altre–, que han de reforçar una plantilla incapaç fins ara d’assegurar tranquil·litat, i aportar aire fresc a un equip feble anímicament.

Perquè creixi l’optimisme, el Nàstic ambiciona la segona victòria seguida, un altra vegada a camp contrari, contra l’Almeria en el partit que obre la segona volta. “Aquesta ha estat una setmana d’il·lusió per a nosaltres. Tenim ganes de sumar punts i estabilitzar-nos a la zona mitjana de la taula”, afirma el tècnic grana, Antonio Rodríguez, que avisa de la dificultat del repte d’aquesta tarda: “Serà un partit molt complicat i també molt diferent al de Vallecas. És difícil sumar punts al camp de l’Almeria, perquè és un equip molt rocós.” Rodri voldria veure el seu equip tan inspirat com en la primera meitat contra el Rayo, tant en atac com en defensa. Els grana són conscients que una altra victòria a fora els permetria afrontar el següent partit a casa amb més tranquil·litat.

L’Almeria, que es va encallar entre l’octubre i el novembre, ha agafat aire en les últimes jornades gràcies als partits al seu estadi, on encadena quatre victòries. Ara té un punt més que els grana.