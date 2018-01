Les fases de l’empat

Álvaro Vázquez, cedit dijous per l’Espanyol, ja va disposar ahir dels primers minuts amb la samarreta grana. També va debutar en partit oficial l’empordanès Pol Valentín, del filial, solució triada per Rodri per resoldre la baixa per sanció de Kakabadze. A més del lateral georgià, el Nàstic no va poder comptar ahir amb un altre sancionat, Abraham, ni amb els lesionats Tejera, Uche, Djetei, Perdomo, Jean Luc i Stéphane Emana, a més dels reforços Javi Márquez i Arzo, que s’han d’acabar de posar a punt. Dos més del filial, De Nova i Brugui, van completar la banqueta, on no hi havia Dumitriu, l’últim fitxatge, inclòs en la llista dels 19 que van viatjar a Almeria però finalment descartat.