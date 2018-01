La recerca de la continuïtat

El Sabadell, abonat als empats, i el Lleida, vivint l’aventura de la copa, van arribar a la jornada passada després d’uns quants partits sense guanyar, set en el cas dels vallesans i nou en el cas dels del Segrià. Per fi, els dos equips van trencar la mala ratxa, el Sabadell, amb una victòria en l’últim minut al camp de l’Elx (0-1) i el Lleida en imposar-se a casa contra el Badalona (2-0). Avui, els dos equips volen donar continuïtat al bon resultat amb tres punts que els acostin a una zona alta que, malgrat la sequera de victòries de les últimes setmanes, no els queda gaire lluny.

El Sabadell rep la visita de l’Olot, que encara no ha guanyat a camp contrari. El tècnic arlequinat, que només té la baixa del lesionat Chaparro, no es refia gens ni mica de l’equip garrotxí: “Ens trobarem un Olot encara més ordenat i disciplinat que de costum, que sap encara millor a què juga. No és demèrit per a Posse, però crec que ara ho fan encara millor.” A l’altra banqueta, Raúl Garrido és conscient que el Sabadell és un equip molt difícil de batre: “Juguem contra un equip sòlid que rep pocs gols i molt ben organitzat. A més, ve de vèncer a Elx i estarà amb la moral pels núvols.”

El Lleida, per la seva banda, visita el camp del cuer, el Deportivo Aragó, que només ha guanyat un partit. El filial del Saragossa no competeix des del 21 de desembre –va avançar el partit de la jornada 20, que va empatar al camp del Mestalla–, però el tècnic blau, Gerard Albadalejo, creu que els exigirà molt. “Vull veure un equip que controli la pilota, que busqui la porteria rival, que generi ocasions i que no deixi sortir del seu camp el seu rival”, afirma l’entrenador lleidatà.

El Badalona, per distàncies, encara pot aspirar a tot i encara pot patir. Està en el moment en què ha de definir quina serà la seva lluita, i si vol estar a la meitat alta necessita victòries. Avui la buscarà a casa contra un dels equips en zona de fase d’ascens, l’Elx, un favorit que no acabar de ser regular.

Per acabar, el Peralada rep el València Mestalla amb la voluntat de confirmar les bones sensacions del camp del Mallorca, on la setmana passada va aconseguir un punt, i la urgència de sumar els tres punts per no perdre el tren de la permanència.