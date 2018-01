Una fuetada definitiva

El Reus sap perfectament, perquè ja fa un any i mig que és a la categoria, que en una divisió tan igualada hi ha poques coses que decantin la balança. No va valer ahir el bon to que va demostrar l’equip de López Garai, amb protagonisme amb la pilota i presència a l’àrea rival, perquè el gol de Cristian Herrera, al principi del matx, va suposar una altra derrota. La tercera en cinc partits, que signifiquen una sèrie de 2 de 15 punts. Els roig-i-negres s’acosten perillosament al descens i s’encreua en la classificació i en el calendari amb el Nàstic; amb un derbi del camp de Tarragona, el de diumenge que ve, amb més ingredients que de costum.

Davant la dicotomia de jugar amb dos puntes, López Garai va preferir deixar Máyor sol al flanc d’atac i acompanyar-lo amb dos extrems. I al Reus li va anar bé. Els primers minuts van ser de domini roig-i-negre, acaparant la possessió de la pilota i, fins i tot, comprovant la resistència de la marca de guants que utilitza Juan Carlos. Perquè fins al gol, el Lugo no sabia ni de quin color era la samarreta d’Edgar Badia. De vegades, en la segona divisió només cal comprovar-ho una vegada per guanyar un partit i, de fet, el Lugo ahir no va necessitar gaire més que la diana, prop del quart d’hora, que va anotar Cristian Herrera. El gol va fer molt de mal al conjunt roig-i-negre, sobretot perquè va ser a partir d’un error propi, ja que Carbonell va driblar on no tenia la necessitat de fer-ho i va generar una transició ofensiva. Aquesta va acabar en centrada de Luis Ruiz i rematada amb el cap de l’exjugador del Girona a gol.

Revolució amb els canvis