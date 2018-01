Tres punts de propulsió

El gran avantatge de disputar un partit endarrerit com el d’avui a El Sadar entre l’Osasuna i el Nàstic –ajornat per la neu l’1 de desembre– és que hi ha molt a guanyar i poc a perdre. La posició en la classificació no es perdrà i, en cas de victòria, es poden avançar llocs (a les 7). La igualtat en la lliga de segona A permet que el guanyador d’avui faci un salt significatiu en la classificació. Si obtenen els tres punts, els grana passaran de la divuitena posició a la dotzena, amb set punts de marge respecte a la zona de descens i passant al davant del Reus abans del derbi de diumenge a la tarda al Nou Estadi. Per a l’Osasuna, vèncer equivaldria a saltar del setè al tercer lloc i situar-se a quatre punts de la zona de descens directe.

Els dos equips arriben al partit en un bon moment. L’Osasuna ha deixat enrere la mala segona meitat de primera volta –una victòria en nou partits– i ara encadena tres triomfs, que l’han situat com a favorit en la lluita per a l’ascens. Els grana, per la seva banda, que van acabar l’any amb molts dubtes, han superat amb nota –quatre punts– els dos primers partits dels tres desplaçaments seguits.

Set baixes per lesió

El Nàstic continua amb el problema de les lesions, habitual aquesta temporada, i per al partit d’avui Rodri no pot disposar de Tejera, Uche, Emana, Delgado –té un problema als lligaments del genoll esquerre i està pendent d’una ressonància–, Pol Valentín –amb bronquitis–, Djetei i Arzo. El tècnic grana, però, es congratula que els futbolistes menys habituals últimament estan rendint a un bon nivell –Muñiz, Morente, Eddy...– i els reforços d’hivern ajuden a minimitzar les absències i doten l’equip de més alternatives.