Doctorats al Wanda

Si a Mestalla el Girona va mantenir-se dins del partit fins que l’àrbitre va xiular el final, del Wanda en va sortir amb un puntàs, doctorat i confirmant que la revelació de primera divisió viu a Montilivi. Machín ha aconseguit fer evolucionar el que Simeone havia fet amb els seus jugadors: convertir-los en uns animals competitius. Quan el Girona s’hi posa, pot convertir-se en el rival més pesat del món. Ahir va fer tastar a l’Atlético la seva pròpia medicina. Li va deixar ben poc marge de maniobra –tant amb el 0-0 com també amb l’1-0– i li va clavar l’estocada quan els colchoneros tenien el partit on volien i havien de defensar un avantatge que el 95% de les vegades gestionen amb eficiència i èxit. Ahir, però, quan Simeone havia ordenat replegar-se i havia tret de la gespa Diego Costa i Griezmann –l’assistent i el golejador–, va aparèixer Portu del no res, va posar la punta de la bota i va marcar un gol que va representar per al Girona un empat d’un valor catedralici al camp del segon classificat.

L’Atlético, sense pilota

No va ser cap sortida en tromba dels locals. Més aviat al contrari. L’Atlético va regalar la pilota i molt de camp al Girona esperant que els de Machín s’equivoquessin per matar-los després al contraatac. Els visitants van acceptar el regal i van tenir la delicadesa de conservar-lo, cosa que els va donar la possessió un dia que el gran perill eren les pèrdues. Arribar a l’àrea ja va ser una altra història, perquè l’Atlético tanca la parcel·la d’Oblak com no ho fa ningú. Això sí, cada recuperació dels locals anava acompanyada de transicions amb acceleracions espectaculars, quasi sempre amb la participació de Thomas i Griezmann, protagonistes en l’1-0 juntament amb Diego Costa.

El Girona resisteix