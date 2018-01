Agafant posicions

A poc a poc la lliga avança i ningú vol quedar descarrilat dels seus objectius. Especialment en una molt competida part alta de la taula classificatòria que cada jornada deixa resultats inesperats. De moment, l’empat de la Pobla i el Sant Andreu i la victòria del filial del Reus contra el Vilassar encenen encara més la zona aristocràtica de la taula.

El duel estel·lar en aquesta zona de la classificació és el que disputaran el Prat i el Terrassa, separats per un punt. Tant els potablava com els vermells arriben amb dubtes després de la darrera derrota en la lliga però amb les idees clares gràcies a dos estils de joc ben marcats. “S’està demostrant que és una lliga molt complicada i que tots els rivals tenen coses a dir. Estem dins d’un grup de 8-9 equips que lluitarem per tres places de play-off, però no podem posar-nos una pressió que no ens toca. Pas a pas i fent el nostre camí”, explica el tècnic del Prat, Pedro Dólera. “És un partit difícil, un camp molt complicat, amb jugadors contrastats i veterans de la categoria i un entrenador amb més experiència que jo que ha pujat a segona divisió B”, admet Cristian Garcia, que atorga tot el favoritisme al rival. Els potablava no podran comptar amb Dalmau i Pau Darbra per lesió i Carlos Cano per sanció mentre que el Terrassa té les baixes de Toro i Pallàs.

Ben pendent d’aquest partit estarà l’Hospitalet, que pot posar distàncies amb la tercera posició si aconsegueix vèncer el Cerdanyola. Els riberencs, que han donat de baixa el jove Rubén Jiménez però que ja podrà comptar amb Christian Alfonso, arriben en bona línia després d’un contundent triomf contra el Vilassar però al davant tindran el sempre batallador Cerdanyola, que va donar la sorpresa contra el Prat. “Hem d’intentar anar apujant el nivell cada jornada”, explica el riberenc Xevi Molist.