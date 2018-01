Rivas: “A qui dubti de mi, li demostraré que s’equivoca”

Els moviments a la porteria del Lleida han provocat inquietud al vestidor. L’arribada de Santiago Mele, un porter uruguaià de 20 anys procedent del futbol turc, afegirà més competència a la porteria de l’equip blau, que, d’altra banda, no descarta la incorporació d’Álvaro Campos. El porter valencià, que va trencar l’estiu passat el contracte amb el Lleida per marxar a l’Ontinyent per motius familiars, va reunir-se ahir amb el president del seu equip i li va demanar que el deixés marxar a Lleida. En tota aquesta situació hi ha dos damnificats: el suplent David Oliveros (quatre partits), que sortirà en aquest mercat d’hivern, i el titular Diego Rivas (18 partits).

“Si el club creu que el problema és a la porteria és normal que faci les seves gestions i que busqui el que hagi de buscar”, va admetre ahir Rivas. “Però jo els vull demostrar que el problema no és aquest. Estic tranquil amb la meva feina i estic amb la il·lusió del primer dia d’ajudar l’equip”, va reivindicar el sentinella. De fet, Rivas va signar aquest estiu passat per dues temporades amb el conjunt blau i no té cap intenció de deixar el club si acaba cristal·litzant-se l’opció de portar Campos: “La meva intenció és quedar-me al Lleida. D’aquí fins a tancar el mercat d’hivern no buscaré res perquè em queda un any i mig de contracte i tinc plena confiança per aconseguir l’objectiu que se’m va marcar el primer dia.” Campos també ha admès que va tenir un intercanvi d’impressions amb el tècnic, Gerard Albadalejo: “Tots hem de donar una mica més i jo el primer. Ningú no em pot negar que treballo moltíssim cada dia.” Rivas és el quart porter menys golejat de la categoria (0,94 gols rebuts per partit de mitjana), seguint al mateix Campos (0,86).