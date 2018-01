Al Girona li falta l’estocada

Ni el Màlaga, dominador en la primera part, ni el Girona, amo absolut en la segona, van acumular prou mèrits per obtenir un botí més generós que el puntet que van acabar sumant. Abans de començar el partit, l’empat no era un mal negoci per als de Machín i després dels 90 minuts, probablement tampoc. La sensació, però, és que al Girona li va faltar un xic d’ambició a La Rosaleda per clavar una estocada mortal al rival, enfilar-se fins a la trentena de punts i iniciar el compte enrere cap a la permanència matemàtica. Després de catorze partits seguits marcant, els blanc-i-vermells es van encallar i no van ser capaços de batre Roberto, que no va haver d’intervenir ni una vegada. Sense xutar entre els tres pals, el 0-0 era el màxim a què el Girona podia aspirar. El tècnic també s’hi va posar molt tard –Olunga va sortir en el minut 82, quan ja en feia cinc que el Màlaga jugava amb un home menys– i va optar per no gastar totes les bales –hi ha cas Kayode?.

El Màlaga, millor

Dels tres canvis que va introduir Machín, dos van ser obligats (Muniesa i Maffeo per les sancions de Juanpe i Aday) i un de calaix –amb Stuani ja en plenitud de condicions, tothom té clar que l’uruguaià és el favorit del tècnic–, però el Girona va mantenir l’essència, com no podia ser de cap altra manera. Això sí, als blanc-i-vermells els va tocar remar de valent en els primers 45 minuts per contenir l’embranzida d’un rival que, amb nou entrenador des de fa un parell de partits, ha recuperat les constants vitals i també ha fet una revifada mental. El Màlaga va entrar millor al partit i Keko per la dreta i Chory Castro ajudat per Recio a l’esquerra van obligar Muniesa i Ramalho a estar més concentrats que mai. També Bounou, que va fer l’aturada del partit en una rematada de cap de Keko. El Girona, a més, va regalar sovint la pilota i va provocar que el Màlaga ni s’hagués d’esforçar en la recuperació. En atac, els visitants no van existir perquè a Stuani, Portu i Borja García, si alguna cosa els va arribar no van ser pilotes, sinó melons.

Canvi de decorat