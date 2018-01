El refugi també s’ensorra

El Nàstic, negat al Nou Estadi, es refugiava fins ara a camp contrari, on els resultats somreien. Ahir, però, no va tenir possibilitats ni resposta al camp de l’Sporting, que va sortir més connectat a l’inici de cada part, que va marcar en un moment de gran pes psicològic, just abans del descans (47’), i que va sentenciar en el minut 65. Quedava molt partit, però el Nàstic no va reaccionar i va encaixar la segona derrota seguida. Que la primera fos contra el Reus, molt dolorosa, i que la d’ahir fos a fora, on fins ara es tapaven les vergonyes de casa, deixa el tècnic, Antonio Rodríguez, a un pas de la destitució. De fet, el consell d’administració es reunirà avui i el més probable és que decideixin que Rodri no continuï.

L’Sporting era molt conscient del perill del Nàstic a camp contrari. Va començar vertical, posant en dansa els seus perillosos futbolistes ofensius –Michael Santos, Jony i Carlos Castro–, que van tenir ocasions de gol en els primers minuts, però es mantenia prudent i ben situat per no deixar espais al contraatac als grana. Amb el pas dels minuts, als asturians no els va fer res deixar la iniciativa al Nàstic, que van controlar el ritme del joc força estona, per bé que amb poca profunditat. Només una passada llarga de Muñiz que Álvaro Vázquez no va poder controlar i una falta directa de l’asturià, un pèl desviada, van inquietar la defensa de l’Sporting. El Nàstic estava còmode, però no va saber gestionar el temps afegit de la primera meitat per arribar amb empat al descans, i una pilota perduda va acabar en una passada llarga de Sergio Álvarez que Suzuki no va poder tallar i que Michael Santos va aprofitar per superar per sobre la sortida de Dimitrievski.

L’arrencada de la segona meitat va portar els millors minuts dels locals, elèctrics en atac i que encara van guanyar més poder ofensiu amb l’entrada de Rubén García, que va ser l’autor del segon gol. Després de dos o tres avisos de l’Sporting, l’atacant valencià va aprofitar el rebuig de Dimi en una rematada de Jony per fer el segon gol. Abans del 2-0, Manu Barreiro, rematant de cap una centrada de Kakabadze, va tenir una ocasió de gol, que va acabar sent la més perillosa dels tarragonins en tot el partit, ja que amb prou feines va donar senyals de vida en la segona meitat. Ni el debut com a titular d’Álvaro Vázquez, que va entrar ben poc en joc; ni els primers minuts de Javi Márquez amb la samarreta grana, ni l’entrada d’Omar Perdomo i Dumitru en la segona meitat –Maikel Mesa i Barreiro, màxims golejadors del Nàstic, van acabar substituïts– no van donar cap fruit.