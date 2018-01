El Nàstic destitueix Rodri i torna a confiar en Nano Rivas

El consell d’administració del Nàstic ha confirmat aquest vespre la destitució del tècnic, Antonio Rodríguez, per la deriva de resultats de l’equip grana, especialment a casa, i amb la derrota de diumenge al terreny de joc de l’Sporting, en què va oferir una imatge pobra, com a gota que ha fet vessar el vas. Rodri va ser el relleu després de la quarta jornada de Lluís Carreras, l’entrenador que va començar la campanya. Per substituir-lo, el Nàstic torna a confiar en Nano Rivas, que el curs passat va salvar l’equip del descens en agafar-ne les regnes en les tres últimes jornades substituint el cessat Juan Merino –relleu, al seu torn, de Vicente Moreno–, i en aconseguir les tres victòries necessàries. Ara, Rivas, que signa fins al juny del 2019, ha de redreçar el rumb d’un Nàstic que té les places de descens a un sol punt.

Per altra banda, el Nàstic ha lligat el sisè reforç d’hivern, el central mallorquí Julio Pleguezuelo, cedit per l’Arsenal, i ha anunciat la sisena sortida, la d’Eddy Silvestre. Delgado i Bruno Perone, també abandonaran el club.