Robusté sempre torna

No hi ha cap jugador del qual l’entrenador, Manolo González, hagi fet més referència aquest curs que Miquel Robusté, tot lamentant la seva absència. El vilassarenc, essencial en els plans del tècnic del Badalona, només ha pogut disputar quatre partits aquesta temporada per culpa de dues lesions i el seu equip l’ha trobat a faltar. Però ahir, en la seva segona titularitat consecutiva després de superar unes molèsties al genoll, Robusté va ser clau en la victòria del Badalona, que agafa oxigen. El Sabadell va sucumbir contra la insistència del veterà defensa central, que va perseguir el refús d’un servei de córner i va marcar el gol de la primera victòria (1-0) en nou partits per a l’equip escapulat.

“Aquest gol només el pot fer un jugador com Robusté”, va dir tot just acabar el partit l’entrenador González. La presència i la influència dels jugadors veterans sempre és un afegitó en moments delicats i Robusté ho va confirmar. “En aquesta segona volta havíem perdut la competitivitat que sí que havíem tingut en la primera i contra el Sabadell la vam recuperar”, explica el central.

Les baixes han estat una constant per al Badalona aquest curs, i més en el cas de Robusté, que només ha pogut disputar quatre partits. “Estava sent un any negre per a mi per culpa de les lesions”, admet el jugador, que va ser operat a l’estiu per recuperar-se d’uns problemes al recte de la cama que arrossegava des de l’any passat (va forçar en les darreres jornades, en què el Badalona es jugava la promoció d’ascens). El calvari no es va acabar aquí, perquè després de dos partits va començar a tenir dolors en el genoll, que el van fer estar tretze partits fora de combat fins la setmana passada. Amb el del Sabadell, ja són dos partits consecutius en què ha jugat els 90 minuts. Però tot i les lesions, Manolo González ha mantingut la idea intacta de comptar amb ell tan bon punt estigués sa. “Li he d’agrair tota la confiança perquè mai no és fàcil quan estàs enguixat que et diguin que confien amb tu com va fer el mister a l’estiu”, admet Robusté. I el central ha tornat tota aquesta confiança apareixent en el moment en què l’equip més ho necessitava.