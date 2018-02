L’enèsim començament

El Nàstic busca estabilitat esportiva, i espera trobar-la en Nano Rivas. La temporada passada, el tècnic de Ciudad Real va ser una solució d’urgència per als tres últims partits de lliga, que calia guanyar per assegurar la permanència, i ara, amb més marge i un any i mig de contracte, ha de transmetre tranquil·litat i ambició a l’equip per dotar-lo de regularitat i personalitat i fer-lo progressar, sobretot al Nou Estadi, on en els últims partits amb Rodri estava especialment bloquejat. El Nàstic espera que el quart canvi d’entrenador en poc més d’un any doni fruits, i que els primers siguin tres punts en la visita aquesta tarda del Cadis (a les 16 h).

“Veurem un Nàstic atrevit i alegre que sortirà a buscar els tres punts”, va afirmar ahir Nano Rivas, que considera clau que els seus jugadors afrontin amb normalitat els partits de casa perquè no es converteixin en una obsessió, després d’haver-ne perdut cinc dels últims set. “Més que obligats a guanyar, estem obligats a competir, a treballar al màxim. Els resultats no han de fer oblidar el procés”, recorda.

Si hi ha algun equip amb les idees clares i els conceptes del seu tècnic ben interioritzades i en bona forma, aquest és el Cadis. L’equip andalús és el segon classificat gràcies als 28 punts de 30 possibles que va aconseguir entre principis de novembre i mitjan gener, que van compensar les vuit jornades que, anteriorment, els grocs havien encadenat sense guanyar. Al Carranza, però, hi havia molta confiança en Álvaro Cervera, el tècnic que els havia dut de segona B a jugar, la temporada passada, la fase d’ascens a primera, i que ha aconseguit construir un equip sòlid en defensa i vertical en atac, utilitzant molt les bandes i amb el gol repartit.