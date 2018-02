La joventut, un aliat habitual per al Badalona

El Badalona ha hagut d’anar a contracorrent en el mercat d’hivern per solucionar les mancances de la plantilla feta per Toni Hernández al començament de la temporada. Amb el director esportiu acomiadat –tot i que ell i el club al·leguen oficialment motius personals–, ha estat el tècnic Manolo González qui s’ha encarregat de la configuració de la plantilla. Al contrari que la majoria dels equips, que han buscat homes experimentats, les limitacions pressupostàries han fet que l’aposta hagi estat, una vegada més, per jugadors joves. L’atacant Segura (20 anys), el mitjapunta Rufo (25), el migcampista Uche (26) i el defensa Joel Cañaveras (21) són els fitxatges que ahir va presentar el club escapulat.

González cercava de compensar els problemes ofensius de la seva plantilla anant al mercat. Allà, hi ha trobat Juan Antonio Segura, cedit per l’Atlético de Madrid, i Rufo, que no tenia minuts en el Mallorca. “Segura ens pot donar un desplegament físic que ens és molt interessant i Rufo arriba per reforçar la posició de mitjapunta, en què nosaltres esperàvem Sandro [finalment va anar a Melilla]”, va explicar el tècnic.

Rubio, impossible