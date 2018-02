La salvació s’encareix

Aquelles jornades en què tothom veia a prop la zona alta de la classificació ja han passat a millor vida. Els equips de la part mitjana no acaben d’arrencar però, en canvi, sí que ho han fet els de baix amenaçant mitja lliga si s’adorm. El risc d’entrar en descens és una realitat a curt termini del desè classificat en avall.

Tot plegat perquè hi ha dos equips que han revolucionat la lliga: l’Olot i el Peralada. Tots dos, invictes en aquesta segona volta, es veuran les cares en un duel molt animat i que es preveu igualat. “L’equip creu en el que fa i és una de les grandeses del bloc. Els jugadors estan motivats”, assenyala l’entrenador dels garrotxins, Raúl Garrido, que entén la transcendència del matx: “Vèncer, al marge que sigui el quart triomf seguit, ens permetria avantatjar de cinc punts un rival directe, que no podria sumar aquesta jornada”. El Peralada, segons Chicho, es troba més “reconfortat” després del darrer triomf però vol restar importància al matx: “Un derbi sempre és especial i més amb l’ambient que segur que hi haurà a Olot, però no deixa de ser com qualsevol altre partit amb tres punts en joc.”

Dos candidats