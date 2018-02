Estrena continguda

El Nàstic no va poder millorar, en l’estrena de Nano Rivas a la banqueta, l’estadística com a local, però va apuntar maneres. L’equip grana va demostrar, sobretot, que ha guanyat en qualitat amb els reforços d’hivern i que l’arribada del nou tècnic ha servit, si més no, per desbloquejar un equip excessivament nerviós i temorós al Nou Estadi, on havia perdut cinc dels set anteriors partits. Ahir, va portar més el pes del joc que un Cadis que ja sol estar còmode anant a remolc, i va disposar d’alguna ocasió més per marcar, però tampoc no va voler arriscar en excés contra un rival molt perillós en els contraatacs i el joc directe, virtuts que expliquen la seva segona posició. L’empat, per tant, es pot considerar positiu per als tarragonins com a punt de partida, però no tant pel seu valor numèric en una zona baixa en què els equips van reaccionant.

En els primers minuts del partit, els dos extrems del Cadis van recordar que són les millors armes dels andalusos, Álvaro forçant la targeta groga a Kakabadze i Salvi arribant a la línia de fons i centrant amb perill. Calia estar alerta, però no per això el Nàstic va renunciar a portar el pes del partit. Fali, incorporat tot just dimecres, va ser titular com a pivot per dotar de caràcter i equilibri l’equip, mentre que, davant seu, Javi Márquez, que es pot convertir en un important element desequilibrant, agafava la batuta del joc i Maikel Mesa tractava de portar perill per dins, entre línies. També està cridat a marcar diferències Álvaro Vázquez, que en la primera acció ofensiva destacada dels grana va fer una passada enrere que el mateix Javi Márquez va completar amb un xut desviat per la defensa (10’). El Nàstic tenia mobilitat i feia circular la pilota amb criteri, però no era fàcil traspassar la barrera de la millor defensa de la categoria. Ho va provar en un córner rematat de cap per Xavi Molina, en un xut centrat d’Álvaro Vázquez i en una centrada de Tete Morente al segon pal, on Manu Barreiro va connectar una rematada de cap en què es va demanar penal per mans del defensor (27’). Una volea alta d’Álvaro Vázquez demostrava que era el Nàstic el que continuava fent més per marcar, tot i que les transicions ràpides del Cadis, per bé que mal finalitzades, el mantenien amenaçador.

La segona meitat va ser una mica més oberta. Maikel Mesa, després de dues retallades a la frontal per buscar posició de xut, va fer lluir el porter Cifuentes i, a l’altra àrea, la velocitat de Salvi li va permetre superar Kakabadze i Molina i fer una centrada que Carrillo no va poder rematar bé (58’). Javi Márquez va tenir la possibilitat de fer dos xuts en posició similar, al límit de l’àrea gran, un de rebutjat pel porter i l’altre, desviat. La millor ocasió del Nàstic en la segona meitat, però, va ser en una centrada de Fali rematada de cap per Álvaro Vázquez, que va trobar la bona resposta de Cifuentes (66’). Nano Rivas va refrescar l’atac fent entrar primer Dumitru per Manu Barreiro –Álvaro Vázquez va passar de l’extrem esquerre a la punta d’atac– i, després, Dongou per l’exespanyolista. Eren, però, uns minuts en què tant el Cadis, conscient que havia fet poc per marcar, com el Nàstic, cansat per l’esforç i sabedor que no podia concedir metres a un rival que si en tenia l’oportunitat era molt directe –Álvaro (70’) i Bijker van posar a prova Dimitrievski (78’)–, semblaven donar per bo el punt. Abans del final, una acció entre Abraham, Dumitru i Dongou, que va estar a punt d’acabar dins la porteria, va ser invalidada per fora de joc (89’).