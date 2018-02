El millor bàlsam

Sempre és un dard enverinat tenir l’obligació de vèncer un partit en què es parteix com a clar favorit, i més sense estar en el millor moment pel que fa a la confiança i amb la pressió afegida de saber que perdre pot complicar molt les coses. El Reus, però, va resoldre la visita del cuer, un Llorca amb gairebé els dos peus a segona B, amb una victòria que va requerir paciència i que va prendre forma en la segona meitat, gràcies als gols de Fran Carbia (48’), Vitor Silva (74’) i Lekic (83’). A més, l’equip roig-i-negre es va recarregar de moral, sobretot en el necessitat aspecte ofensiu, ja que va marcar tres gols en un mateix partit per primera vegada a segona A. I més lectures positives: jugadors recuperats després de lesions, la maledicció dels penals trencada gràcies a la sang freda de Vitor i, sobretot, la zona de descens una mica més lluny, a quatre punts de distància. Una tarda rodona.

Abans de celebrar-ho, però, es va haver de suar i, fins i tot, es va sentir algun xiulet durant la primera meitat de la sempre exigent afició roig-i-negra. Les dues línies juntes i avançades que va plantejar el tècnic del Llorca, Fabri González, no posaven les coses fàcils al Reus. Yoda, actiu, i Vitor Silva, sempre amb el cap aixecat, eren les millors armes dels locals, als quals els faltava profunditat i clarividència. El Reus intentava combinar, sobretot veient que les pilotes centrades no eren la solució contra un rival que mentre va mantenir la porteria imbatuda es va mostrar ben col·locat i disciplinat.

El cop de sort i d’encert que el Reus tant ha trobat a faltar fins ara va aparèixer en la primera acció de la segona meitat. En un córner, després d’un rebot, la pilota va caure al costat de Fran Carbia, que va fer una volea impossible per a Dorronsoro i que li va permetre estrenar-se per fi com a golejador. Era l’1-0, i donava als locals la tranquil·litat que buscaven. Tot seguit, el Llorca va arribar un parell de cops a l’àrea roig-i-negre, però van ser els últims senyals de vida d’un equip desfet, al qual se li faran eterns els quatre mesos de competició que encara falten. Vitor, amb un gran xut de falta, va estar a punt de fer el segon gol, que va marcar en un penal provocat per David Querol. Jugant ja amb molta comoditat, el Reus va arribar amb claredat diverses vegades a l’àrea dels murcians i va arrodonir el resultat gràcies a la rematada de Lekic, que va aprofitar una bona centrada d’Álex Menéndez.