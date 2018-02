Fàbrica de debutants

Amb els 25 minuts que Choco Lozano va jugar diumenge al Sánchez Pizjuán, Eloi Amagat queda com l’únic jugador de la plantilla del Girona que encara no ha debutat a primera divisió. El migcampista gironí va ser precisament al camp del Sevilla, en la seva segona convocatòria en la lliga, i va arribar a escalfar-se, però no va entrar. A més del capità, tampoc ha tingut cap minut en la lliga Farid Boulaya, amb la diferència que el mitjapunta ja no hi serà a temps perquè, després de passar-se en blanc els primers mesos a Montilivi, va decidir marxar en el mercat d’hivern. El Girona va acordar amb el Metz la seva cessió amb opció de compra obligatòria a final de temporada, amb la qual cosa Boulaya no tornarà i no debutarà en la màxima categoria amb el Girona.

Si Eloi acaba jugant, serà el dotzè jugador que debuta en la màxima categoria amb el Girona. Sense cap més jugador del primer equip, els que es podrien afegir com a debutants en la màxima categoria són els jugadors del Peralada. Futbolistes com Kevin Soni, Andzouana, Paik i Bambo Diaby s’entrenen regularment amb Machín, que va fer debutar de titular Maxi Villa en un partit de copa contra el Llevant.