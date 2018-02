Solucions inesperades a les baixes d’homes clau

Primer va ser la baixa d’Aleñá, després José Arnaiz i ara Oriol Busquets. Gerard López ha hagut de fer mans i mànigues per solucionar els problemes per lesió i per sanció en un tram molt important de la temporada. Amb l’equip en crisi, el tècnic granollerí no ha tingut un altre remei que descartar el seu onze tipus i resar perquè les diverses apostes amb jugadors suplents o nous fitxatges sortissin bé. I l’equip ha aconseguit sortir de la zona de descens i encarar el futur amb més optimisme tot i la derrota de dissabte passat contra l’Alcorcón.

“Hi haurà minuts per a tothom.” Gerard López sempre ha reclamat paciència als jugadors. I a l’inici de la segona volta les rotacions han arribat. La irrupció de Carles Pérez a Tenerife, substituint Aleñá –jugador amb més minuts de l’equip– i Jose Arnaiz –quart jugador amb més minuts– com a referència ofensiva, va donar els primers tres punts a l’equip després d’una sèrie de quatre sense guanyar. Aleñá va tornar, però l’absència d’Arnaiz per pubàlgia es va allargar fins al partit contra l’Alcorcón. “És un tipus de lesió amb què anirà agafant la forma a mesura que passin els entrenaments”, va admetre el tècnic blaugrana.

Les incorporacions