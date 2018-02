El Girona continua imparable a Montilivi

El Girona ha aconseguit la quarta victòria consecutiva a casa contra un Leganés amb moltes baixes que ha posat poques complicacions als de Pablo Machín. Stuani, Portu i Juanpe ja a les acaballes han estat els encarregats de materialitzar la superioritat gironina i deixar l’equip de moment en la vuitena posició amb 34 punts, 16 per sobre de la zona de descens i a dos de l’Europa League.

Els de Pablo Machín han dut la iniciativa del partit en tot moment i només han concedit accions aïllades dels madrilenys. En atac Portu i Stuani han tornat a guiar l’equip. Els dos han perdonat primer en dues rematades de cap, però han tornat a ser protagonistes en els gols. El primer ha arribat amb un penal per mans de Mantovani després d’una centrada de Portu que Stuani ha transformat (23’) i el segon, després d’un ensurt en un remat de cap de Mantovani, l’ha fet Portu culminant un bon contraatac (36’).

En la represa el Leganés ha començat amb una marxa més, però els gironins han controla bé el partit. Amb possessions més llargues el Girona ha tornat a tenir el domini i no ha patit gens en cap moment d’una segona part on han passat molt poques coses fins que en el 85’ Juanpe ha posat el llaç al partit rematant una falta lateral de Granell per fer el 3-0 (85’). Just abans que el canari sentenciés el partit Machín ha fet debutar Eloi Amagat a primera divisió.