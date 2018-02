Óscar Sierra, esquitxat

L’operació Pizarro, encarregada de la investigació de frau en diversos partits de segona B i tercera divisió, està donant els primers noms. En el dia d’ahir va transcendir que, dels 32 detinguts en aquesta operació, dos tenen relació directa amb el futbol català: Óscar Sierra, defensa de l’Hospitalet i amb passat en un grapat d’equips del país (Barça C, Lleida, Cornellà, Badalona, Prat, Sabadell, Gramenet i Terrassa), i Mark Villalonga, exauxiliar a la secretaria tècnica de l’Olot durant el curs passat i exentrenador del Santboià (9 partits) durant el curs 2013/14. Tots dos, segons va informar l’agència EFE, han quedat en llibertat sota fiança: la del defensa, de 7.000 euros; la de Villalonga, de 3.000.

Sierra i Villalonga, juntament amb l’exfutbolista Jonan Garcia, considerat com un dels líders de la trama, van ser detinguts dilluns i van passar la nit del dilluns al dimarts a la comissaria de policia del carrer Guipúscoa de Barcelona. Posteriorment, van ser traslladats cap a Madrid, d’on van viatjar en el dia d’ahir als jutjats de Zafra (Extremadura). Tots dos van prestar declaració davant del jutge i van ser posats en llibertat sota fiança de 3.000 euros per a Villalonga i de 7.000 euros per a Sierra. A més, no poden sortir d’Espanya i tenen els passaports retirats.

Óscar Sierra, amb més de 460 partits amb equips catalans a segona B i tercera divisió del territori, i Villalonga, amb una trajectòria als despatxos (a Màlaga, Valladolid, Girona i Olot) i a les banquetes (amb el Santboià), s’han vist immersos en una gran operació per part de la policia contra l’arreglament de partits en el futbol modest a escala estatal. Aquesta trama s’està investigant al jutjat de Zafra, ja que allà va ser on la fiscalia va denunciar un presumpte delicte d’estafa i corrupció de negocis; existien indicis que s’havien arreglat diversos partits de la tercera divisió extremenya. Tot plegat, ha anat desembocant en una trama internacional en què s’apostava, a través de ciutadans xinesos en cases d’apostes xineses, sobre partits de segona B i tercera divisió. Segons les investigacions policials, aquesta trama estava liderada per dos exjugadors (Jonan Garcia, jugador del Lleida el curs 2009/10, i Iván Moreno, 137 partits a segona A entre el Guadalajara, la Ponferradina, el Múrcia i el Racing) que contactaven amb jugadors per pactar diners a canvi de provocar un nombre determinat de córners o faltes. Tant Jonan Garcia com Iván Moreno van declarar davant del jutge i estan en presó incondicional.