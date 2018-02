El somni dura cinc minuts

El Girona es va voler divertir al Camp Nou, però en el descans ja demanava a crits que el partit s’acabés. És el que té anar al camp del Barça a jugar cos a cos contra el millor equip del món. Els de Machín van donar el primer cop, però el somni que la històrica visita al santuari blaugrana acabés amb una campanada monumental va durar només cinc minuts. Luis Suárez va neutralitzar el 0-1 de Portu –sí, durant un parell de minuts llargs el marcador del Camp Nou va reflectir aquest resultat– i des d’aleshores el Barça va ser una piconadora perquè el Girona, amb un plantejament entre arriscat i suïcida, li va posar les coses molt fàcils.

Pablo Machín va optar per no repetir el marcatge de Maffeo a Leo Messi de la primera volta, però el Girona va plantar la defensa molt endavant i això va ser un caramel per al Barça i per a les passades a l’espai de l’argentí a Suárez, Dembélé, Coutinho, Alba...

Massacrats

El Girona va viure els dos primers minuts de partit amb nou jugadors defensant l’àrea de Bounou. El Barça no només s’hi va estavellar sinó que la primera vegada que els visitants van travessar el mig del camp va ser per marcar el 0-1. Portu va signar el seu desè gol en la lliga després de robar la cartera a Umtiti. L’excitació pel gol va envalentir massa el Girona, que no va mesurar bé les conseqüències de concedir tants metres i tants espais al rival. Amb els atacs estàtics i la defensa blanc-i-vermella ben organitzada, el Barça hauria patit. Però amb els de Machín descuidant la rereguarda i Messi posant el GPS i sembrant el pànic a tres quartes parts de camp, el Girona va ser presa fàcil. L’1-1, el 2-1 i el 4-1 es van generar a partir d’accions en què els blaugrana van buscar l’esquena a l’adversari. El 3-1 va ser una obra mestra més de Messi, aquest cop un xut de falta per sota de la tanca defensiva.

Tot decidit