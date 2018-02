La precisió esperada

Dejan Lekic potser no està prou bé per jugar partits sencers i lluny de l’àrea perd facultats. En els metres finals, però, té el que tant li costa de trobar al Reus: efectivitat. Quan el davanter serbi va entrar al camp en el minut 61, el Reus havia sovintejat l’àrea del Sevilla Atlético, però li havia faltat precisió, com sempre, en la passada definitiva o en la rematada. I quan havia disposat d’una ocasió immillorable, un penal provocat per Querol, Gus Ledes havia errat el llançament. Els pas dels minuts havia fet incrementar els nervis, sobretot veient un rival que, tot i que té la innocència del cuer, es mantenia amenaçador per la qualitat del seu quadre ofensiu. Llavors, en el minut 69, Lekic va aprofitar una centrada al segon pal de Máyor per fer un bon control amb el pit i superar el Ondoa amb una gran volea creuada. Havia caigut, per fi, la resistència del filial sevillista, que va encaixar el gol de la sentència, obra de Fran Carbia, quan buscava l’empat a la desesperada (93’).

La visita del cuer convertia la victòria en obligatòria, i per això, igual que quinze dies enrere contra el penúltim, el Llorca, el partit era perillós. El Reus, però, els ha resolt tots dos amb sis punts molt necessaris que deixen la zona de descens a una distància confortable. Són ara vuit els punts que el separen del dinovè, la Cultural Leonesa, precisament l’equip que el proper cap de setmana visita els reusencs, que fa tres partits que no encaixen gols i que n’han fet cinc en els dos últims duels a casa. Una situació còmoda i la moral alta per afrontar un partit que pot deixar la permanència mig enllestida.

López Garai va disposar l’habitual mig del camp de tres futbolistes, amb Gus Ledes de pivot i Juan Domínguez i Àlex Carbonell al davant, però no tenien gaire participació en una primera meitat més aviat vertical, en què David Querol va ser el més actiu dels atacants locals. Ell va ser objecte del penal, comès per Cristian González, xutat per Ledes i aturat per Ondoa (36’). En la segona meitat, just després que Edgar Badia salvés el 0-1 en una rematada de molt a prop de Pozo (61’), l’entrada de Lekic per Carbonell va transformar el dibuix en un 4-4-2, molt arriscat perquè en atac era, gairebé, un 4-2-4. L’aposta li va sortir bé a López Garai, que poc després del gol del serbi va restituir el sistema inicial fent entrar un mig, Guzzo, pel punta Máyor. La passa enrere del bloc roig-i-negre, però, no va evitar un últim ensurt, un córner amb tot del Sevilla Atlético, porter inclòs, a l’àrea local. Va acabar, però, en un contracop que, amb Ondoa desubicat, va permetre a Fran Carbia, després d’un primer xut de Guzzo salvat per un defensa sota els pals, fer el 2-0 definitiu.