Salamanca, final de trajecte

Aquest cop, tampoc. Si fa dos anys la selecció catalana amateur va caure eliminada a Múrcia, ahir els de Toni Almendros van viure el mateix desenllaç a Salamanca, un escenari improvisat per la nevada que va caure a Zamora. Catalunya tenia bona part dels factors a favor, sobretot el 3-1 que va aconseguir fa un mes al Narcís Sala, però això no va ser suficient. Castella i Lleó va estar inspirada en la primera part i en va fer prou amb els dos gols de Puente per imposar la seva llei i aconseguir el bitllet per a la fase final estatal. De res no va servir l’empenta quadribarrada del segon temps. Europa haurà d’esperar.

La selecció castellanolleonesa va demostrar tenir molta fam i va passar per sobre de la quadribarrada en la primera part. Ja en els primers compassos els locals van avisar amb un parell d’arribades de Puente i Juanan, que serien el preludi del primer gol. Aquest va arribar des dels onze metres, després que Aitor Lario toqués la pilota amb la mà. Qui va batre Miguel Ramos va ser Puente (31’). El gol va deixar molt tocat l’equip de Toni Almendros, que va veure’s encara més superat pels de casa. Així, el mateix Puente ampliaria la diferència aprofitant una passada enrere d’Eudald que va quedar frenada per l’aigua (37’). Des del 2-0 fins al final del primer temps, la millor notícia va ser que no va caure cap altre gol del combinat castellanolleonès.

Reacció sense punteria