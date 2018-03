El Girona guanya a Vila-real (0-2) i aviva el somni europeu

El Girona ha escrit aquest migdia un nou capítol a Vila-real del somni que està vivint en la temporada del debut a primera divisió. Els homes de Pablo Machín han fet un plantejament rodó contra un dels grans equips de la categoria i amb l’encert d’Stuani i el Choco Lozano han pogut lligar un triomf que els per met arribar a la xifra dels 40 punts, deixar enrere l’objectiu de la permanència i consolidar-se com un candidat a les posicions que donen accés a les competicions europees.

D’inici, el Vila-real ha agafat la batuta del partit i amb la pilota als peus ha intentar obrir la bona defensa gironina sobretot buscant la banda dreta. Pel que fa al Girona, l’equip de Pablo Machín s’ha caracteritzat per un joc molt directe en els primers minuts i per la pressió elevada quan el rival intentava sortir des del darrera. Precisament fruit d’aquesta pressió ha arribat el primer gol blanc-i-vermell en la primera oportunitat clara dels de Montilivi: la pilota ha caigut als peus de Borja García a la frontal de l’àrea, i la seva centrada ha anat dirigida a la testa d’Stuani, que amb un bon cop de cap ha fet pujar el 0-1 (15’).

Amb avantatge, el Vila-real ha continuant portant el pes del partit però el Girona no s’ha trobat incòmode amb aquest escenari.A la contra, l’equip català ha sabut buscar les pessigolles dels de la Plana Alta, mentre en defensa, més enllà d’haver de substituir Planas per lesió –Mojica ha entrat en el seu lloc–, tampoc s’han passat gaires problemes.

En la segona part, el vila-real ha obtat per desordenar molt més l’encontre ja que amb la defensa gironina ben posada no hi havia manera de fer forat. La jugada li ha sortit bé a Javi Calleja i el seu equip ha assetjat la porteria de Bounou durant la primera mitja hora de la represa.

Desgast a favor