No va ser el millor partit del Girona. Ni en defensa ni tampoc en atac. Però els de Machín van mantenir altre cop la porteria immaculada –el sisè zero en els nou últims duels– i Asenjo va recollir dues pilotes de dins la porteria. Un 0-2 com una catedral al Madrigal després que quatre dies abans els gironins haguessin desactivat una parella fantàstica com Iago Aspas i Maxi Gómez. El Girona continua empetitint els millors equips de primera divisió i això, de cap manera, pot ser casualitat. El gran objectiu del curs, els 40 punts, s’ha assolit quan encara en queden 33 per posar-se en joc. Europa ja no és cap quimera –en el resultat d’ahir també hi va inclòs el goal average– i la sensació és que aquest equip no té sostre i que pot superar tot el que se li posa al davant, amb l’excepció del Barça.

No és fàcil gestionar un 0-1 al camp d’un dels equips amb més capacitat ofensiva de primera divisió. Quan al davant tens futbolistes com Trigueros, Castillejo, Fornals i Bacca i laterals tan profunds com Gaspar o Jaume Costa, quan tapes una zona es desguarneix l’altra. El Girona va tenir l’encert de posar la línia defensiva cinc o deu metres mes endarrere que al Camp Nou, cosa que va dificultar molt les passades interiors del Vila-real. En el descans, l’èxit no era conservar el 0-1, sinó deixar el rival gairebé sense ocasions.

En la setmana de tres partits, Machín es va permetre el luxe de repetir el mateix onze de feia quatre dies contra el Celta. Carles Planas inclòs, tot i que el de Sant Celoni es va esparracar als 20 minuts i va haver de ser rellevat per Mojica, que tampoc estava del tot fi –va jugar infiltrat–. Quan Planas va haver de deixar la gespa, el Girona ja havia avançat molta feina perquè Stuani ja havia signat la catorzena diana a la lliga gràcies a un gol marca de la casa, el seu setè amb el cap. L’assistència cargolada de Borja García també va ser mig gol, com també hi va tenir un bon percentatge el deficient refús de Rodrigo.

No va fer bona pinta el Girona en l’inici de la segona part. No pas perquè no defensés amb solvència, sinó perquè cada vegada que recuperava la pilota la perdia a l’instant amb rebutjos sense gaire sentit amb més perill per als engonals de Ramalho i Juanpe que no pas per a la porteria d’Asenjo. Machín va detectar que a l’equip li faltava molt de futbol i va fer sortir Aleix Garcia en substitució de Pere Pons, que no va tenir el millor dia. El Girona estava patint i Bounou ja havia sortit dues vegades al rescat després d’una rematada de Bacca i una altra de Soriano. Els grocs també havien reclamat un penal per unes mans de Juanpe. El 95% del joc en la segona part es concentrava en la parcel·la gironina.

Amb el pas dels minuts, el Vila-real va perdre efervescència. Trigueros va quedar engolit per la teranyina blanc-i-vermella. I quan els centrals i els carrilers es van dedicar a buscar línies de passada en comptes de jugar amb la integritat dels pardals que sobrevolaven l’estadi de la Ceràmica, qui va patir va ser el Vila-real. Aleix, Borja i Granell van demostrar que amb la pilota als peus també són molt bons. I la llàstima va ser que un altre molt bon jugador com Portu no va acabar de llegir bé ahir els contraatacs. Tot i això, entre Choco –va rellevar Stuani a 20 minuts del final– i el murcià es van cuinar i menjar l’acció del 0-2, poc neta en la transició però impossible de millorar en la definició, amb un xut amb de l’hondureny que no es podia ajustar més a l’escaire. L’arrencada de Portu va ser en fora de joc, però el Vila-real ja tenia coll avall que fins i tot amb 0-1 el Girona li tenia guanyada la moral i alguna cosa més.