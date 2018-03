Més camins per a Aleñá

L’Alcorcón va provar una espècie de marcatge individual, l’Oviedo es va parapetar en tres centrals i dos pivots. Qui més qui menys ha destinat un ampli capítol de la preparació abans del partit contra el Barça B a Carles Aleñá. Els reptes per al jugador mataroní, ara que tothom ja ha estudiat mil·limètricament cada moviment, és continuar impactant en la lliga com ha fet fins ara i superar tots els marcatges i dificultats possibles que li posin els sempre expeditius equips de la segona divisió A quan hi ha una individualitat que destaca.

L’arrencada en transició, la cerca de l’esquena del pivot defensiu o la diagonal cap a la frontal per colpejar amb la cama esquerra. Aleñá excel·leix en aquests moviments i tots els rivals ho saben. Amb més o menys èxits, els equips hi han volgut posar remei, i el mataroní s’ha convertit en el tercer jugador que més faltes ha rebut de tota la lliga. Però n’hi ha que s’han sortit amb la seva i han desconnectat el jugador del partit amb intensos i abundants marcatges.

“La seva característica principal és arrencar amb la pilota i buscar la jugada individual”, admet el seu entrenador, Gerard López. “Però a la vegada ha de ser llest. Quan té marcatges forts o arrossega ajudes ha de fer jugar l’equip. Si capta dos rivals, ha de sacrificar el seu talent individual en benefici de l’equip”, proposa el tècnic com a solució. En el si del club, segons diu Gerard, treballen específicament en aquest sentit i consideren que el migcampista és molt receptiu en l’aprenentatge. “Ell és el primer que té ganes d’escoltar, millorar i entendre. Però de vegades li costa perquè se sent líder i responsable de solucionar els partits. I això m’agrada molt, però també m’interessa que llegeixi bé les situacions del partit i que involucri els companys quan està més marcat del que és normal”, assenyala l’entrenador granollerí, que reconeix que té confiança i una comunicació fluida amb el jugador.

L’impacte d’Aleñá en la categoria és gegant. És el segon migcampista més golejador del campionat (8 gols), el tercer jugador que més faltes ha rebut i el segon que més driblatges ha completat, prova del seu gran desequilibri. El mataroní ha fet un salt endavant des que freqüenta els entrenaments amb el primer equip amb Messi i companyia. Continua sent una peça clau per al filial i és el jugador que més minuts ha jugat de tot l’equip (2.393). Diumenge, però, li tocarà descansar perquè ha estat sancionat per acumulació de grogues.