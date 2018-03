El Llagostera no es dona per vençut

Gran derbi el que es va viure ahir al municipal llagosterenc entre el Llagostera i l’Olot (2-1), un duel gironí ple d’emoció que es van acabar enduent els locals després de remuntar el gol inicial de Bigas (32’) amb dues dianes de Pablo Sánchez (66’) i Maynau (83’). El partit no va estar exempt de polèmica, ja que mentre el Llagostera va reclamar un penal sobre Colorado en la primera part l’Olot es va queixar d’un fora de joc de Gabarre previ al definitiu 2-1 i també va reclamar la segona targeta groga de Fuster. Amb el triomf el conjunt dirigit per Òscar Álvarez escala fins a la plaça de promoció de descens amb 32 punts, i queda a només un punt dels garrotxins, que ara són quinzens.

Tal com era de preveure, el partit va començar intens i amb els dos equips molt concentrats. La possessió de la pilota estava repartida, com també les imprecisions en la passada, les contínues interrupcions i les poques ocasions de gol. Imperava la pilotada llarga i el poc futbol. Colorado i Uri Santos, de l’Olot, ho intentaven tímidament des de la llarga distància, tot i que els dos porters continuaven sense tenir excessiva feina sota pals. Tampoc Marc Mas va estar encertat al contraatac, però l’Olot cada vegada arribava més a l’àrea rival i al final va obtenir el premi del gol. Va ser en una jugada llarga per la banda dreta en la qual Uri Santos va fer una bona centrada a Marc Mas que, de cap, va fer lluir-se Marcos, però el porter no va poder evitar el gol en el refús rematat per Bigas i que va tocar en un defensor abans d’entrar (32’).

Tot i la patacada el Llagostera va reaccionar aviat, primer amb un xut de Colorado que es va estavellar al pal, després amb una rematada de Maynau que se’n va anar alta i finalment amb un xut des de dins l’àrea de Gabarre que va aturar Ginard. I així es va arribar al descans, amb un 0-1 que donava un lleuger avantatge a l’Olot i que obligava els locals a reaccionar. Lucas Viale, lesionat, va ser substituït per Chele, mentre que Chica va ser reconvertit a la posició de central.

Remuntada