El líder, a ratlla

El Reus i l’Osca no van ser capaços de desfer l’empat sense gols inicial perquè en la primera meitat, més oberta, els va faltar punteria, sobretot en dues accions per a cada equip, i perquè en la segona, en què els roig-i-negres van tenir molt més domini del joc, va faltar profunditat en els locals i ambició en els visitants.

L’Osca, líder, no arribava al municipal de Reus en un bon moment, després de tres partits sense vèncer –ara ja en són quatre, i comença a sentir l’alè del Rayo Vallecano– i amb les baixes sensibles dels seus dos estendards ofensius, Gonzalo Melero i Cucho Hernández. Malgrat això, en la primera part va mostrar personalitat, amb un joc dinàmica amb el qual buscava, sobretot, les bandes i passadissos interiors. Així, l’equip de Rubi va tenir dues grans ocasions de gol en dues assistències curtes, d’equip que té els moviments ofensius molt mecanitzats. En la primera, Aguilera va fer una passada interior a Moi Gómez, que es va quedar sol davant Edgar Badia. El porter va desviar amb el peu el xut creuat del mitjapunta visitant (6’). En la segona, Alexander va veure la penetració, des de la segona línia, de Lluís Sastre, però el mallorquí també va topar amb els reflexos del porter local (36’). L’Osca va ser més atrevit en la primera meitat, amb molta gent en les accions ofensives, de manera que va deixar alguns espais que el Reus, concentrat en defensa i vertical després de les recuperacions, va estar a prop d’aprofitar: Fran Carbia va rematar fregant el pal esquerre de Remiro una centrada de Jorge Miramón (5’) i Querol va fallar en el xut quan ho tenia tot de cara davant el porter visitant després d’una bona assistència de Lekic (25’).

El Reus va voler més protagonisme després del descans i l’Osca va fer una passa enrere. Així, amb Gus Ledes més present –ahir Aritz López Garai va jugar amb un doble pivot al mig del camp–, el Reus va portar el pes del joc en la segona meitat, però no va exigir gaire a un Osca que en va fer prou estant atent a les centrades laterals dels roig-i-negres, que no van tenir cap ocasió de gol destacada, més enllà d’un parell de cops de cap, massa forçats, de Yoda i Olmo. L’Osca, per la seva banda, va semblar cada vegada més satisfet amb el punt i, en la segona meitat, pràcticament només va inquietar la porteria d’Edgar Badia amb un falta que Rescaldani no va arribar a rematar (92’).