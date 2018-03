“No podem tenir por del Madrid però sí molt respecte”

En la roda de premsa prèvia al duel de demà al Santiago Bernabéu contra el Madrid (20.45 h), el tècnic del Girona Pablo Machín ha explicat com afronta el seu equip el repte de treure alguna cosa de profit de la casa blanca: “No podem tenim por de ningú, però sí respecte per a tothom i més si al davant hi tenim el campió d’Europa i una plantilla amb alguns dels millors futbolistes a nivell mundial”. El de Gomara té clar que al davant es trobaran un rival motivat, pel que va passar en la primera volta a Montilivi, i també descansat, dos factors que fan encara més difícil el desplaçament: “Hem d’estar al cent per cent i les poques opcions que tenim passen per fer un partit perfecte com a Montilivi. Crec que som l’únic equip juntament amb el Barça que hem guanyat amb certa superioritat al Madrid”.

En la ment del tècnic també hi ha el dubte de si mantenir l’estil descarat que tants bons resultats li ha donat a l’equip aquest curs excepte al Camp Nou o no. Machín, en la roda de premsa, s’ha mostrat partidari de canviar poques coses: “Crec que no seria intel·ligent fer una cosa en la que no ens trobem còmodes. Les opcions de guanyar passen per fer el que ens ha donat bons resultats”.

Torna Gorka