Tot un repte contra un Rayo embalat

El Rayo Vallecano ha fet deu gol en els tres últims partits que ha disputat com a local i el Reus només ha marcat en un dels vuit últims desplaçaments. Si el futbol funcionés només a partir de les estadístiques, el duel d’avui entre madrilenys i reusencs tindria un pronòstic clar. Però l’equip roig-i-negre té ganes de tornar a mostrar la seva versió més competitiva a camp contrari. Últimament es refia dels partits davant la seva afició per mantenir un bon coixí de punts respecte a la zona de descens, però necessita aconseguir més botí com a visitant per no tenir problemes en el tram final de temporada. “Si estem al nostre nivell, som capaços de competir contra qualsevol rival”, recorda l’entrenador roig-i-negre, Aritz López Garai, que considera que hauran de ser valents si volen tornar de Vallecas amb alguna cosa positiva al sarró: “El Rayo té molt potencial ofensiu i serà difícil mantenir la porteria a zero, per això crec que no podem especular.” López Garai, que no pot comptar amb els lesionats Vítor Silv, Borja Fernández, Migue i Ricardo Vaz, no farà, en principi, gaires canvis respecte a l’equip de les últimes setmanes.

Nou partit sense perdre i cinc victòries en els set últims han consolidat el Rayo en la segona posició i li han permès, a més, pressionar el líder, un Osca que fa poques setmanes semblava imparable. L’equip de Míchel té molts recursos ofensius, sobretot Embarba, Trejo i Raúl de Tomás, el davanter cedit pel Real Madrid i que ja ha marcat quinze gols aquesta temporada, vuit dels quals en els set últims partits. López Garai sap que el Rayo s’hi juga molt, però recorda que el Reus també: “Estem lluitant per trobar la tranquil·litat per afrontar el tram final amb comoditat.”