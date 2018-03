Els fantasmes i les urgències

El Nàstic torna al Nou Estadi, i torna la seva lluita contra els fantasmes que alimenten un malefici que es va allargant. Molt fi a camp contrari, no hi ha manera que aconsegueix bons resultats al seu estadi, on ha perdut nou dels catorze partits que hi ha disputat, quatre dels quals en les cinc últimes jornades com a local (un punt de 15). No li és gens fàcil treure’s de sobre l’ansietat cada vegada que juga davant la seva afició, i avui el rival encara hi afegirà més pressió. El visita el Còrdova, un equip en zona de descens que s’està espavilant, amb tres victòries seguides que li han donat vida quan semblava condemnat a la segona B. Els andalusos estan a set punts de la zona de permanència i a vuit del Nàstic, de manera que veuen el partit d’avui a Tarragona com una bona oportunitat per demostrar que poden salvar-se. Els grana, per tant, faran bé en aturar la progressió dels andalusos i en no continuar complicant-se la vida.

“Guanyar seria un pas important; pel rival amb el qual ens enfrontem i pel que suposaria guanyar a casa i enganxar dues victòries consecutives”, afirma el tècnic grana, Nano Rivas, que espera una afició il·lusionada i endollada per tenir més a prop la victòria. Rivas té tots els jugadors disponibles –és la primera vegada aquesta temporada que el Nàstic no té cap baixa–, de manera que podrà fer el seu onze de gala, previsiblement amb Manu Barreiro i Álvaro Vázquez en punta. Rivas avisa que el Còrdova arriba al duel “en un bon moment anímic” i recorda que “té jugadors que estan en un gran moment, no només Guardiola”, màxim golejador dels andalusos amb 17 dianes. “Només ens hem de preocupar a fer les coses bé i ser capaços de marcar el ritme del partit”, afirma.