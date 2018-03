Dues cares diferents

Gerard López va enviar a la banqueta McGuane i Ballou en el minut 54, en un doble canvi molt significatiu, perquè el partit va girar com un mitjó. Alliberats dels dos joves jugadors que encara s’han d’adaptar a la filosofia blaugrana, tot va fluir. El Barça va disposar de més de mitja hora en què no només va aconseguir el gol de l’empat, sinó que va gaudir de tot el futbol i de les ocasions que no havia tingut en els primers 55 minuts, malgrat els erràtics intents de Vitinho. Quart empat consecutiu per als blaugrana, salvant un xoc molt difícil arran del gol inicial del Llorca. El partit, però, va ensenyar la necessitat d’una reflexió profunda sobre el fitxatge de joves jugadors internacionals de 18 o 19 anys que o han d’explotar estratosfèricament o ni en el present ni el futur al club no li serveixen per a res.

Per a la reflexió també val que Gerard López va optar per l’estrella del juvenil A, Álex Collado, a l’hora de substituir l’estrella del seu equip, Aleñá. I no va funcionar. L’interior, que ahir debutava, va entrar poc en joc i en el primer temps el Barça B va estar molt perdut topant contra els centrals del Llorca. Tenia la possessió però no va xutar en tot el primer temps. El rival tampoc va fer mèrits, però, a batzegades, amenaçava Ortolá. Així, es van avançar en un penal per unes mans involuntàries de Martínez. Ojeda el va convertir i el Barça va acusar més que mai les baixes de sis jugadors –de mig camp en endavant– que ahir haurien estat titulars.

Gol i molt més