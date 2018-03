El cap ben alt és poc

Res a veure amb el 6-1 del Camp Nou. El Girona va encaixar igualment mitja dotzena de gols, sí, però va posar força més la por al cos del Madrid que no pas al del Barça. No va manar en cap moment en el marcador, però en el descans, els blancs no les tenien totes (1-1). I en la segona part, ves a saber què hauria passat si els de Machín haguessin fet el 4-3 després de ressuscitar quan semblaven morts amb el 4-1. Fins ahir, només el Barça havia marcat tres gols al Bernabéu. Això sí, els gironins van estar lluny de tenir sota control un detall gens menor: Cristiano Ronaldo. El portuguès, en el millor estat de forma del curs, està tocat per una vareta màgica com ho està el Girona en l’estratègia. Ronaldo va marcar el gol que obria la llauna (1-0), el que va tornar a avançar el seu equip (2-1), el que semblava la sentència (4-1) i el que va tancar la festa (6-3). I que el futbolista que mai serà tan bo com Messi hagi de vorejar la perfecció (quatre gols i una assistència) perquè el seu equip pugui derrotar el Girona, això diu molt dels de Machín, que van sortir del santuari madridista amb el cap ben alt després d’haver fet un partit valent i espectacular.

Del ruixat a les taules

Tot i que feia més por la banqueta (Modric, Bale, Isco, Casemiro...) que l’onze, el Madrid va arrencar amb una acceleració poques vegades vista. Bounou va salvar dues vegades l’1-0 abans que Cristiano el retratés després que el Girona es deixés fer un dos contra un en un córner en curt. El Madrid es va acostar molt a la tempesta perfecta a l’inici, però també és cert que es va frenar a partir de l’1-0 i el Girona va poder respirar per fi. Quan els de Machín es van desplegar en atac, el Madrid va patir. Les centrades de Mojica van ser un bon recurs, però el gran argument una vegada més va ser l’estratègia. L’esquerra de Granell i el cap de Stuani és garantia d’èxit, i l’1-1 va seguir fil per randa aquesta seqüència. El Madrid ja no reia i el Bernabéu, tampoc. I l’arribada del descans va fer més nosa als visitants, que començaven a trobar-se còmodes, que no pas als locals.

De bojos