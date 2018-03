Llums enmig de la tempesta

Amb les tres dianes a pilota aturada, el Girona encapçala el rànquing de primera després de superar precisament el Madrid L’argentí era l’últim que havia fet dos gols a Madrid en la lliga; aquest curs, també ho han fet Aubameyang en la Champions i Guillermo en la copa Fins diumenge, només el Barça havia marcat tres gols aquest curs al Bernabéu; el Girona ho va aconseguir el primer dia que visitava el Madrid

Rebre mitja dotzena de gols no és mai agradable. El Girona, que ja ho havia experimentat al Camp Nou, hi va tornar al Santiago Bernabéu, tot i que amb un guió ben diferent. L’equip madrileny va fer molt mal en els forats que va trobar per arribar fins a la porteria de Bounou i, sabent jugar al límit, va aprofitar els desajustaments defensius dels gironins a l’hora de marcar la línia de fora joc. La voracitat de Cristiano Ronaldo, immers en el seu millor moment, va ser una muntanya massa alta per al Girona en un partit marcat pels quatre gols del portuguès. Els blanc-i-vermells van quedar lluny de puntuar, però com a mínim van ser capaços de mostrar en una cita majúscula alguns dels seus punts forts. Valent i atrevit com gairebé sempre, l’equip de Pablo Machín va fer patir en alguns moments els blancs i va exhibir tot el seu potencial en les jugades d’estratègia, un altre cop amb Granell com a executor de luxe i Stuani com a rematador insaciable. El Girona va sortir del Bernabéu com l’equip que més gols ha marcat de primera divisió en accions a pilota aturada. L’uruguaià, amb una rematada de cap que és un tresor, es va convertir en el primer jugar que marca dos gols en un sol partit aquest curs al Madrid en la lliga.