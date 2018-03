Miramón es treu l’espina

“Estic content pels minuts que jugo i pel creixement, però tinc l’espina de no haver pogut fer cap gol encara”, deia fa un temps Jorge Miramón (Saragossa, 1989), un dels futbolistes del Reus que han ofert un millor rendiment a segona A, sobretot des que durant la segona volta de la temporada passada Natxo González va deixar-lo d’utilitzar per al mig del camp i el va reconvertir en lateral dret. L’aposta li va sortir bé al tècnic basc, ja que Miramón, des del carril, va aportar de seguida molt joc, tant de posició com ofensiu, a l’equip roig-i-negre, a més d’una alta disciplina defensiva i tàctica. Per a la nova temporada, Aritz López Garai ja el va comptar des de l’inici com a lateral dret i només una lesió d’uns dos mesos l’ha tret de la condició d’intocable. En una posició que cada vegada té més importància en el futbol modern, l’exjugador del Lleida acapara molt joc, amb arribades a l’àrea rival, amb bones centrades i amb les primeres assistències de gol. Però, malgrat les bones actuacions, la segona volta avançava i ell continuava portant l’espina clavada. Finalment, diumenge, a Vallecas, Jorge Miramón es va treure un pes de sobre.

El Reus tenia al davant un Rayo en un gran moment de forma i amb molt potencial atacant i a l’inici de la segona meitat perdia 2-1. Al descans, Aritz López Garai havia substituït el lateral esquerre, Álex Menéndez, amb molèsties, per Joan Campins, que es va situar a la dreta, de manera que Miramón va canviar de banda. La modificació li va anar que ni pintada a l’aragonès, que no va trigar a iniciar una conducció de pilota des de l’esquerra en diagonal, esquivant rivals, fins a situar-se en bona posició per xutar amb la cama dreta, la bona. Des de fora de l’àrea, va connectar un gran tret, impossible d’aturar per al porter local. Era el 2-2 i la segona vegada en tota la temporada que el Reus feia dos gols a camp contrari. Llàstima que, poc abans del final, Raúl de Tomás va completar una gran actuació personal amb el seu tercer gol, que donava el triomf al Rayo i convertia en estèril la gran actuació de Miramón, que, a més del gol, va ser el protagonista de moltes de les accions d’atac dels roig-i-negres, incloent-hi la centrada del primer gol visitant, obra d’Olmo, i un xut poc abans de marcar.

Miramón, que abans de vestir la samarreta roig-i-negra havia jugat sobretot al mig del camp o a la mitja punta, s’ha adaptat a la perfecció a la posició de lateral, des d’on té més incidència en el futbol d’atac del Reus que jugant més avançat. Li faltava, però, el gol, que és el segon que marca a segona A després de fer-ne un amb el Leganés, equip en el qual va jugar una temporada abans d’aterrar al Baix Camp. Anteriorment, a Lleida, en va fer nou en els tres cursos de blau. Fins a final de curs, el jugador de Saragossa espera continuar aportant en atac i, per què no, marcar algun gol més.