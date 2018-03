El Barça tuteja l’Olympique

La distància encara és sideral entre els dos equips, però el Barça va aconseguir plantar cara al Lió gràcies sobretot a una segona part molt completa. En el primer temps, les blaugrana només van limitar-se a defensar, però una sortida valenta després de la represa va tenir premi amb el gol de Guijarro. En una última accelerada final, però, el Lió va fer el 2-1, merescut, tot sigui dit, vistes les ocasions d’un i altre equip.

Com era d’esperar el primer temps va ser un monòleg del conjunt francès, amb el Barça que només va poder tenir la pilota sense profunditat i amb l’única intenció de fer córrer el temps. Tot i la superioritat local, però, les blaugrana van mostrar una solidesa i una maduresa que els va permetre, malgrat trams de molt patiment, aguantar el tipus gairebé fins al descans. La capitana Renart va ser la primera a amenaçar la porteria de Sandra Paños amb una rematada de cap després d’un servei de cantonada (17’), i entre el minut 25 i el 30 les franceses van gaudir de fins a quatre ocasions claríssimes, entre les quals destaca una pilota al pal de Maroszan, la més perillosa de l’atac lionès. Però passat el temporal, el Barça va aconseguir assentar-se al terreny de joc i va viure els moments de més tranquil·litat..., fins que quan faltaven dos minuts per al descans va arribar una d’aquelles garrotades que fan mal. Una pèrdua al mig del camp de Martens, a priori sense perill, va desembocar en una galopada poderosa de Bronze i l’1-0 de Maroszan.

Després de la represa, però, les de Fran Sánchez van sortir disposades a no marxar del partit sense dir-hi la seva i van fer un pas endavant, una decisió que va tenir dues conseqüències evidents: per una banda, el Lió va gaudir de més espais i Hegerberg va poder sentenciar en un mà a mà amb Paños (54’), però, per l’altra, el Barça va aconseguir acostar-se a la porteria de Bouhaddi, fins aleshores espectadora total, i Duggan es va acostar a l’empat en un gran contraatac blaugrana (57’). I, finalment, el Barça va trobar el premi en un servei de cantonada directe d’Andonova que la sentinella francesa va salvar com va poder i Patri va empènyer al fons de la xarxa (72’). Però amb el perill de complicar-se l’eliminatòria, el conjunt francès va prémer l’accelerador en els últims minuts i, tot i que el travesser va tornar a salvar les blaugrana, l’Olympique va acabar trobant el gol en una jugada inacabable que va culminar la golejadora Hegerberg amb el 2-1 definitiu. Un resultat que permet al Barça afrontar la tornada dels quarts de final amb esperança.