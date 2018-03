Victòria marca de la casa

El Reus és un expert a administrar avantatges mínims. Voldria fer-ho sense tant de patiment, però li costa sentenciar els partits que se li posen de cara –ahir, contra l’Almeria, gràcies al gol de Lekic en la primera meitat (26’)– a causa de la manca d’encert en atac, i sempre s’ha de refiar de la solvència defensiva, la fortuna i les aturades d’Edgar Badia, que ahir va rebutjar un cop de cap amb tot de cara de Soleri en el minut 86. Sigui com sigui, cinquè partit consecutiu a casa sense rebre cap gol –amb tres victòries–, superada per fi la barrera dels 40 punts (ja en són 41) i vuit d’avantatge respecte a les places de descens gràcies als empats, també ahir, de la Cultural i el Còrdova.

L’Almeria va buscar sorprendre el Reus amb una pressió avançada, però l’equip andalús no va acabar d’estar mai ben situat i, als roig-i-negres, no els costava apropar-se a l’àrea de René. No era gaire perillós –ho van ser més els visitants en una combinació entre Pervis i Pozzo que el segon va completar amb un xut alt de molt a prop– però portava més la iniciativa i va saber aprofitar el seu moment. Guzzo va fer una gran passada a l’espai per a Yoda, que va tocar la pilota davant la sortida precipitada de René. La pilota no va agafar la direcció de la porteria, però al segon pal va aparèixer Dejan Lekic per empènyer-la al fons de la xarxa, aprofitant la passivitat del central Trujillo. Guzzo, amb un xut de falta que va fregar el travesser, i Lekic, amb una diagonal i una finta que va completar amb un llançament alt, van demostrar, abans del descans, que el conjunt més ofensiu era el Reus.

En la segona meitat, Lucas Alcaraz va treure un dels tres centrals –Owona– per un mig de creació –Verza–, la qual cosa va produir, d’entrada, espais per al Reus, que hauria pogut fer el segon gol en tres ocasions seguides, de David Haro, Yoda i Lekic. Com sempre, en no sentenciar, va caldre suar per conservar l’1-0, sobretot en dos córners que no van acabar dins per poc i en la rematada de cap de Soleri, després d’una gran centrada de Javi Álamo, salvada per Edgar Badia.