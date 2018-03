El líder és mortal

Edu, Pipa (Doncel, 77’), Manel, Iago, Lluís, Manchón (Bermejo, 82’), Víctor, Álex López, Cristo, Max Marcet i Pedrosa (Puado, 62’).

EUROPA 1 ESPANYOL B 0 EUROPA: Arnau, Canelada, Cano (Guillen, 62’), Alberto, Aimar, Uri, Pluvins, Tena (Josa, 84’), Damià, David Jiménez (Alejo, 86’) i Raíllo. ESPANYOL B: Edu, Pipa (Doncel, 77’), Manel, Iago, Lluís, Manchón (Bermejo, 82’), Víctor, Álex López, Cristo, Max Marcet i Pedrosa (Puado, 62’). GOLS: 1-0 (80’) David Jiménez. ÀRBITRE: Montoro Ferreiro T.G.: Als locals Alberto, Uri, Tena i Arnau, i als visitants Pipa i Max Marcet. PÚBLIC: Uns 800 espectadors.

L’Espanyol B visitava ahir el Nou Sardenya amb l’objectiu de celebrar el títol de lliga abans de Setmana Santa, una fita per a la qual només necessitava un punt, però l’Europa no ho va voler permetre a casa seva i es va convertir en el primer equip que el derrota aquest curs.

Els dos equips van imprimir intensitat durant els primers minuts. Buscaven jugades ràpides, però l’equip més perillós amb la pilota als peus era el visitant. Cristo va fer el primer avís amb una internada a l’àrea salvada pel porter Arnau. Els graciencs, inferiors en velocitat però pacients en defensa i amb la pilota als peus, també van disposar d’ocasions, com ara un xut llunyà de David Jiménez.

En la segona meitat, l’exprés escapulat va sortir carregat de combustible i, en una declaració d’intencions, va assetjar la porteria visitant durant els primers cinc minuts. Malgrat tot, l’Espanyol B serà campió pels mèrits que ha demostrat durant tot el curs i al Nou Sardenya també els va voler ensenyar. Els de David Gallego van posar a prova la defensa gracienca en diverses ocasions, però quan aconseguien superar-la topaven sempre amb un Arnau imbatible que va fer el millor partit de la temporada. Amb els dos equips centrats a obrir la llauna, només una errada defensiva de Lluís López va permetre veure gols a Gràcia. En una sortida de pilota mal calculada del capità blanc-i-blau, David Jiménez va ser el més llest i li va robar la bola dins l’àrea per plantar-se davant Edu Frías i col·locar el xut enganxat al pal esquerre. Era l’1-0 que feia esclatar de joia tot l’estadi i que precedia deu minuts de nervis i ungles mossegades. Els graciencs van intentar eixamplar distàncies en dues accions aïllades per respirar tranquils, però els blanc-i-blaus van ser el protagonistes d’un tram final de partit en què es van quedar a tocar de la igualada i el títol de lliga, que haurà d’esperar.