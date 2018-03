A Sevilla, tocats i cansats

168

El Barça visita aquest dissabte el Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla. És un dels partits més exigents dels que li queden lluny del Camp Nou en aquest tram final de la lliga. Amb onze punts més que el seu immediat perseguidor, l’Atlético de Madrid, un triomf a terres andaluses seria un altre cop sobre la taula i pràcticament deixaria sentenciat, si ja no ho està, el títol. Sumar els tres punts, però, sembla que no serà fàcil perquè els de Valverde hi arribaran amb molts jugadors importants sense estar en la seva plenitud física i d’altres cansats després d’aquesta última aturada de seleccions. El conegut com a virus FIFA en aquesta ocasió sí que ha deixat petjada en l’equip blaugrana.

Encara queden dies, però qui hi arribaria just de forces és el jugador més important de l’equip, Leo Messi. Ara mateix és dubte i se li faran proves a Barcelona. El davanter argentí va marxar amb la seva selecció, però divendres passat no va poder disputar el partit amistós contra la selecció d’Itàlia a Manchester i ahir tampoc va poder jugar contra Espanya. Malgrat que Messi mateix i el seleccionador Jorge Sampaoli s’havien mostrat optimistes sobre la seva participació, ahir el blaugrana va notar que persistien les molèsties als isquiotibials, i es va decidir que no jugués. En aquest sentit, totes les parts implicades van actuar amb responsabilitat i van evitar arriscar, tenint en compte que no hi havia res en joc i que seria una autèntica irresponsabilitat posar en risc l’estat de Messi. De fet, segons va explicar el president de l’AFA, Claudio Tapia, el Barça ni tan sols es va posar en contacte amb ells per aconsellar-los que no participés en el partit. Els responsables de la selecció argentina són els primers interessats que Messi arribi en perfectes condicions al mundial de Rússia i no es poden permetre un possible contratemps en aquest punt de la temporada. El jugador, a més, ja ha après a escoltar el seu cos i va ser el primer a no voler forçar.

A l’altra àrea, el Barça també té problemes. Ter Stegen va notar unes molèsties al genoll i la selecció d’Alemanya va decidir alliberar-lo perquè tornés a Barcelona. Joachim Löw va afirmar que no era res greu i que amb un parell de dies de descans ja estaria resolt, el Barça se n’assegurarà aquests dies amb una revisió. El porter alemany és cabdal per a l’equip. A la defensa s’ha de recordar que des de ja fa setmanes Piqué està jugant amb molèsties al genoll d’ençà d’aquella entrada de Gerard Moreno en el derbi i que Digne va haver de demanar el canvi en el partit entre França i Colòmbia per culpa d’unes molèsties musculars.

El mig del camp del Barça no es queda curt pel que fa a contratemps de cara al partit contra el Sevilla de dissabte. Sergio Busquets ahir encara no es va entrenar. Es reincorporarà dijous a la feina amb el grup i no està descartat per a Sevilla, però no arriscaran pensant en la Champions. Un altre indiscutible al mig del camp és Rakitic, que va jugar a la matinada un partit amistós contra Mèxic als Estats Units. És, juntament amb Luis Suárez, l’únic jugador que ha anat a l’altra punta del món en aquesta aturada internacional. És l’últim jugador que s’incorporarà als entrenaments, i malgrat que per a ell jugar a Sevilla sempre és especial, Valverde podria fer-lo entrar en les rotacions que sí o sí haurà de fer en el partit del Sánchez Pizjuán.

I tampoc està encara al cent per cent Andrés Iniesta. El manxec va ser titular en el partit contra Alemanya, però acaba de recuperar-se una mica precipitadament d’un trencament fibril·lar perquè pogués jugar contra el Chelsea. En l’últim partit, contra l’Athletic Club, va ser suplent. Luis Suárez, a més de ser el jugador que més quilòmetres ha fet en aquesta aturada perquè va jugar a la Xina, també va disputar 168 dels 180 minuts possibles.

Valverde haurà de pensar molt bé a qui dona descans en el partit contra el Sevilla. Tindrà baixes, i alguns jugadors importants tocats i cansats físicament. Però també ha de valorar que aconseguir els tres punts a Sevilla seria un pas gairebé definitiu en la lliga, tot i que sense perdre de vista que dimecres rebran la visita del Roma al Camp Nou.