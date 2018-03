Batalla en l’aristocràcia

El calendari ha volgut que la jornada filetejada de Setmana Santa sigui una de les més decisives del que queda de campionat. Hi haurà quatre duels directes entre els vuit primers classificats, amb l’Espanyol B intentant proclamar-se campió després de l’intent fallit al Sardenya, i la resta d’equips en promoció d’ascens volent obrir forat contra els seus perseguidors.

El perill que s’obri la bretxa és real però el Terrassa, el Prat i la Pobla s’hi volen aferrar com sigui. Els potablava estan en el pitjor moment del curs (cinc jornades sense vèncer) i s’hauran d’enfrontar a un equip que vol segellar el campionat després de perdre el primer partit del curs contra l’Europa. “Ens hem pres la setmana amb total normalitat. Perdre forma part del joc”, diu l’entrenador de l’Espanyol B, David Gallego, tot restant importància a la primera derrota del curs.

La Pobla va ser el darrer botxí del Prat i vol aprofitar que fa vuit jornades que no perd per sorprendre també l’Hospitalet. Els riberencs podrien encarrilar el seu pas a la promoció d’ascens amb un triomf, però ara la prioritat és mantenir la segona posició. Tots dos equips tindran l’avantatge de jugar diumenge sabent què han fet tots els seus rivals, ja que és l’últim partit de la jornada.

Amenaçant la segona posició hi ha el Sant Andreu, que té l’oportunitat perfecta per obrir forat respecte del seu rival, el Terrassa, que és el quart classificat, i centrar-se només en la batalla amb l’Hospi. Els d’Azparren arriben llançats a l’enfrontament amb tres victòries consecutives però els vallesans han marcat cinc gols en els últims dos partits, i han deixat la porteria a zero.

El rival històric dels andreuencs, l’Europa, juga un partit a Ascó definitiu, ja que al derrotat li caldrà un miracle per aspirar a la quarta posició.