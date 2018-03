Encara queda una mica

El Barça no repetirà en les semifinals de la Champions League femenina després de dir-hi adeu amb una sensació agredolça. D’una banda, és ben cert el pas endavant que va fer un any més l’equip en el seu objectiu d’arribar al cim de l’elit europea en competir d’igual a igual contra el totpoderós Olympique de Lió; però, de l’altra, l’eliminatòria també va palesar que les blaugrana encara estan lluny del conjunt francès. A més, el partit de tornada es va decantar de la manera més cruel possible, amb un gol fantasma de Le Sommer que la col·legiada va donar com a vàlid.

Era evident que el Barça s’hauria de dedicar, com en el partit d’anada, a defensar la major part del temps, i la tranquil·litat va durar ben poc per a la portera Sandra Paños, que ja en el minut 5 va haver de treure una mà magnífica en una rematada a boca de canó de Le Sommer. Tot i l’excel·lent ocasió, però, el Barça es va defensar prou bé, i, tot i que les visitants van tenir algunes oportunitats de trencar la igualada, cap va ser tan clara com la primera. Altre cop Le Sommer, en un xut desviat al lateral de la xarxa (24’); Renard, imposant-se en un servei de cantonada (38’), i Hegerberg, en un xut massa centrat un minut després, van ser les jugadores que més a prop van tornar a estar de batre la sentinella culer. El Barça, per la seva banda, no va ser capaç de traspassar la línia del mig camp al llarg de tot el primer temps.

Després de la represa, el guió va seguir una línia similar, amb un Olympique dominador però que no aconseguia posar a prova Sandra Paños, l’autèntica heroïna del partit d’anada, però la resistència blaugrana es va trencar de la manera més cruel possible. En un servei de cantonada pentinat per la poderosíssima Renard i rematat per Le Sommer, l’assistent va considerar, de manera errònia, que la pilota havia traspassat la línia de gol abans del rebuig de Patri Guijarro sota pals (62’). Amb el 0-1 i la necessitat de fer dos gols per forçar la pròrroga, el Barça va fer un pas endavant evident, però sense aconseguir posar a prova la portera Bouhaddi, que només va haver d’intervenir amb una rematada fluixa i centrada de Duggan, l’únic xut entre pals del conjunt català. Així, l’Olympique va tancar la classificació per a les semifinals sense excessius patiments, tot i que la sensació a can Barça és que cada vegada estan més a prop de les millors.