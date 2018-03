Machín: “Estem forts a casa i esperem mantenir la dinàmica contra el Llevant”

Pablo Machín ha confirmat en la compareixença prèvia al partit de demà contra el Llevant (Montilivi, 13 hores) que l’únic jugador que ha tingut compromisos internacionals que ha arribat tocat físicament i que serà baixa és Michael Olunga. La resta estan en bones condicions, malgrat que Mojica no podrà jugar per sanció. També es perdrà el partit de demà Carles Planas, lesionat. El tècnic ha reconegut que el porter Bounou ha evolucionat bé de les seves molèsties musculars i que està apte per entrar en la convocatòria. L’entrenador del Girona ha repasssat diversos aspectes del duel de demà:

“El Llevant arriba carregat de moral després de les dues victòries seguides i d’allunyar-se del descens. No crec que la seva situació fos culpa de l’entrenador, però la corda sempre es trenca pel costat més dèbil”

“Morales, Ivi, dos puntes... Mirant ja el perfil dels seus jugadors està clar que es un equip amb molta capacitat ofensiva. I ara estan en aquell moment en què quan el cap vol, les cames van”

“Som ambiciosos i volem jugar a Europa, però si al final no hi arribéssim, en cap cas pot quedar la sensació de frustració. L’objectiu és acabar el millor possible, però el que està clar és que hem fet una gran temporada”

“Ens hem de centrar en aquests nou últims partits. La meva situació? No vaig dir res anormal. Vaig dir que si arribés una oferta irrebutjable, l’hauria de valorar. Crec que el compromís i professionalitat en els quatre anys al Girona està fora de tot dubte”