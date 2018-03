El Girona empata contra el Llevant (1-1)

El Girona no ha pogut mantenir l’excel·lent ratxa de victòries a Montilivi després d’empatar a un gol contra el Llevant. Els gironins no han aconseguit el setè triomf consecutiu davant la seva afició i deixen escapar una bona oportunitat per tenir més opcions de classificar-se per l’Europa League

En la primera part el domini ha estat altern. Els gironins han disposat d’alguna ocasió de gol amb centrades laterals i a través d’una falta directe executada per Aday, que ha topat amb el pal (30’). El Llevant, gairebé al descans, també ha enviat una pilota al pal amb una rematada de Boateng.

En el segon temps, Àlex Granell ha avançat als gironins amb el seu primer gol a primera divisió, però Stuani ha fallat el possible 2-0 amb una rematada sol a dins de l’àrea que podia haver sentenciar a l’equip granota. Posteriorment, el Llevant ha empatat amb un gol de Morales, establint l’1-1 definitiu que deixa un gust agre als aficionats blanc-i-vermells.