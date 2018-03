Un vigilant impedeix entrar al camp amb el llaç groc

Un dels membres de seguretat privada que controlen l’accés a l’estadi de Montilivi va decidir ahir obligar a treure’s el llaç groc als aficionats que entraven al camp per la seva zona amb aquest símbol que reclama la llibertat dels presos polítics. Perplexos i indignats, els seguidors que s’hi van trobar van expressar les seves queixes. El Girona, quan se’n va adonar, ho va resoldre. Es tractava d’un dels 106 membres de seguretat, que havia actuat per iniciativa pròpia, segons va explicar després el club blanc-i-vermell. El vigilant deia als aficionats que era il·legal entrar a l’estadi amb el llaç groc i els obligava a treure-se’l per entrar. A les grades, òbviament, hi havia nombrosos espectadors amb el llaç groc a la solapa i també estelades repartides per tot el camp.

La quarta millor entrada