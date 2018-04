Sense definir és impossible

No hi ha manera. Dels empats s’ha passat a les derrotes i el Barça B encadena ja sis jornades sense guanyar. En un joc en què l’encert delimita disgustos i satisfaccions, crear més perill que el rival no garanteix res. Els de Gerard López ho van comprovar diumenge passat contra l’Osasuna i, ahir, al camp del cuer, la història es va repetir. El Sevilla Atlético va generar menys ocasions que el quadre blaugrana, però va ser molt més productiu. Així, en va fer prou amb un parell de jugades d’estratègia en la segona part per adjudicar-se els 3 punts. De res va servir que Vitinho hi posés emoció amb el 2-1, que l’equip de casa no va trigar a sentenciar amb un tercer gol. No va ser el matí del Barça B, que continua jugant bé però mostrant-se massa indolent.

El plantejament dels dos conjunts va quedar ben palès en els primers compassos. El Sevilla Atlético es va tancar darrere, esperant sortir en velocitat, i va cedir la iniciativa al Barça B. Els blaugrana van dominar a través de la possessió, fet que els va permetre generar més perill que el rival. En el 26’, de fet, Nahuel va estar a punt d’obrir la llauna amb un bon xut que va topar amb la reacció impecable de Juan Soriano. Poc després, el protagonista seria Ortolà, que va treure una gran mà en una rematada de Boutobba. Abans del descans, també ho van intentar Abel Ruiz i Aleñà. El davanter valencià va xutar massa alt, mentre que el mig maresmenc va veure com un defensa desviava la seva rematada.

Dues faltes fulminants