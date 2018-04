El Lleida ensopega contra un candidat a la salvació

Se les prometia molt felices el Lleida veient com havia anat la filetejada jornada de Setmana Santa. Els rivals directes del conjunt blau, el Cornellà i el Badalona, no havien passat de l’empat i els blaus tenien una gran oportunitat d’assaltar el quart lloc. Es va quedar amb la mel als llavis al Camp d’Esports i contra un rival en descens, ja que la diana del jugador sabadellenc Nando Quesada, en un lliure directe, va fer volar els tres punts cap a Formentera.

La tònica del partit va ser força semblant durant els 90 minuts. El Lleida acaparava la pilota però topava contra l’organitzada defensa visitant que dificultava la última passada. Així, tot i que el Formentera va entrar millor en el partit, ràpidament els d’Albadalejo van tenir un parell d’apropaments entre els quals va haver-hi un gol de Juanto Ortuño que l’àrbitre no va donar com a vàlid per fora de joc. Al tècnic local no li agradava el què veia i va provar amb un canvi abans del descans que va comportar també una variació en el sistema, amb tres centrals.

En el segon temps no va canviar la tònica i el Lleida va abusar massa de les conduccions i de les jugades individuals en lloc de la combinació. Tot plegat facilitava la tasca defensiva al Formentera que, a més, va clavar un dels pocs apropaments que va tenir en tot el partit. Nando Quesada, amb un lliure directe, va clavar la pilota en el fons de l’escaire a vint minuts pel final. Ja era massa tard per als del Segrià que a corre-cuita només van gaudir d’una oportunitat de Juanto, de nou, sense encert.