Ballant al ritme de Rufo

Cinquanta-cinc minuts amb el Mallorca en tota la primera volta. Fer-se un lloc en el conjunt vermell, líder indiscutible de la categoria, era una empresa molt difícil amb jugadors veterans de primera divisió. Però Rufo està demostrant que hi era per alguna cosa més que per una titularitat en 23 partits. El mitjapunta barceloní és la gran revelació de l’equip en la segona volta i, tot i que no ha aconseguit grans números d’artilleria per a un atacant (un gol en 600 minuts), les sensacions que transmet són de jugador referent.

“Per al joc ens ha anat molt bé la seva arribada. No aporta gaires gols però és remarcable tot el que fa pels companys. En el joc d’atac ens dona molt d’aire”, explica el tècnic, Manolo González, l’artífex del seu fitxatge, que destaca la capacitat del barceloní de retenir la pilota, un fet que ajuda el seu equip a netejar els atacs. En els nou partits que ha disputat Rufo, el Badalona ha obtingut una mitjana d’1,22 gols per partit, mentre que sense ell la mitjana era de 0,95. “He tingut molta confiança des del primer dia i això sempre ajuda. Des del principi m’he sentit molt bé i amb molt de suport de tothom. I ara queda el millor”, explica Rufo, que va arribar cedit en les últimes hores del mercat d’hivern.

Per tot plegat, Manolo González s’ha decidit a utilitzar el mitjapunta sempre, malgrat que en les primeres jornades des de la seva arribada li va costar aguantar el ritme de partits. Rufo, de fet, va debutar amb titularitat i des d’aleshores ha jugat en tots els partits des de l’inici, amb excepció del duel contra l’Atlètic Saguntí. “La llàstima és que en el mercat d’hivern no vam poder portar un davanter centre, però tant ell com Segura ens han donat un plus ofensiu”, manifesta el tècnic, que ha utilitzat Rufo de fals davanter centre, aprofitant la seva mobilitat.