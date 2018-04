Un bon dia per a la confirmació

El Nàstic està en el moment de la temporada en què ha de confirmar que no patirà en el tram final per mantenir la categoria. Diumenge passat, els grana van aconseguir per fi trencar la mala ratxa al Nou Estadi derrotant el Lugo (3-0) i aquest migdia tenen l’oportunitat d’allunyar definitivament els fantasmes que aquesta temporada l’han perseguit com a local encadenant la segona victòria en un altre partit al Nou Estadi. A més, la victòria li permetria superar la barrera dels 40 punts i superar la pressió del dinovè, la Cultural, que ahir va guanyar al Miniestadi i ara té tres punts menys que el Nàstic.

El visitant és el Valladolid, ben situat en la lluita per l’ascens –setè, a un punt de les places de play-off– malgrat una trajectòria irregular. Últimament, l’equip de Luis César s’ha tornat més sòlid per consolidar una trajectòria ascendent, ja que l’excés de gols en contra feia que rendibilitzés poc els marcats –entre els quals, els 26 de Jaime Mata, pitxitxi de la categoria– i que no s’acabés d’apropar a les primeres posicions.

Luis César, sisena visita

Un dels entrenadors que ha passat amb lletres d’or a la història del Nàstic és Luis César, ja que amb ell l’equip grana va aconseguir l’ascens a primera el 2006. La d’avui serà el sisè partit del gallec al Nou Estadi com a tècnic visitant, sempre amb equips diferents, i fins ara no hi ha guanyat mai. Abans de dirigir el Nàstic, Luis César hi va perdre la temporada 2001/02 amb el Racing de Ferrol (4-1) i després també hi va caure derrotat amb el Poli Ejido el curs 2007/08 (4-1) i l’Alcoià el 2011/12 (2-0). Les dues últimes visites van acabar amb empat, amb l’Albacete la temporada 2015/16 (2-2) i amb el Lugo la campanya passada (2-2).